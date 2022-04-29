İspanya ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde frene bastı - Son Dakika

İspanya'da, tüketim taleplerinin düşmesinin etkisiyle, bu yılın ocak-mart döneminde ekonomik büyüme yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ülke ekonomisine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, büyüme hızı 2022'nin ilk üç ayında düşüşe geçti ve yüzde 0,3 düzeyinde kaldı. Ülke ekonomisi geçen yıl aynı dönemde yüzde 2,2 büyümüştü.

Ekonominin durağan hale geçmesindeki en büyük neden tüketim taleplerindeki düşüş olarak gösterildi.

İspanya'da 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,5 artan hane başına tüketim talebi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,7 düştü. Bu, son bir yıldaki ilk olumsuz rakam olarak dikkati çekti.

İspanya Merkez Bankası, 2022 yıllık büyüme rakamı öngörüsünü kısa bir süre önce revize ederek, yüzde 5,4'ten yüzde 4,5'e düşürmüştü.