Isparta'da çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği - Son Dakika
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Isparta'da çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği

15.04.2022 12:01
Isparta'da çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği

Isparta İl Özel İdaresi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği sağlayacak.

Isparta İl Özel İdaresi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği sağlayacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Keçiborlu ilçelerinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere silajlık mısır tohumu desteği için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurum olarak daha önce bazı ilçe ve köylerde çilek, sera ve mantar sektörüne desteklemeler yaptıklarını hatırlatan Zadeoğlu, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin de katkısıyla hibe desteğinin yüzde 75'e yükseldiğini belirtti.

Zadeoğlu, üç ilçeye 1,3 milyon lira ödenek gönderildiğini ifade etti.

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Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Isparta, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği - Son Dakika


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