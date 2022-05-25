38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı

25.05.2022 16:31

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da gül üretiminin yaklaşık 38 bin dönümlük alanda yapıldığını söyledi.

Bu yılki hasadın kışın yağan yoğun kar ve yağmurun etkisiyle verimli geçeğini belirten Çelik, herhangi olumsuz hava şartıyla karşılaşmadıkları takdirde sezonu istedikleri gibi geçireceklerini ifade etti.

Çelik, bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını kaydetti.

38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı
38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı

YORUMLAR
500
ISPARTA'DA GÜL HASADI BAŞLADI; REKOLTE BEKLENTİSİ 15 BİN TON ISPARTA'DA GÜL HASADI BAŞLADI; REKOLTE BEKLENTİSİ 15 BİN TON İran'da gül hasadının başladığı bölgeler binlerce turist çekiyor İran'da gül hasadının başladığı bölgeler binlerce turist çekiyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:47:29. #1.13#
SON DAKİKA: 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement