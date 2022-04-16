Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu

16.04.2022 12:10
Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu

Isparta'nın Deregümü köyündeki domates dikimine başlanan seralarda bu sezon yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Isparta'nın Deregümü köyündeki domates dikimine başlanan seralarda bu sezon yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

600 dekar alana dikilen yaklaşık 1 milyon domates fidesi hasadının, temmuzda başlanması planlanıyor.

Deregümü köyünün muhtarı Ali Toprakçı, AA muhabirine, bu sezon domates hasadının bereketli geçeceğini ümit ettiklerini söyledi.

Köyde yetişen domatesin hem iç hem de dış piyasada alıcı bulduğunu ifade eden Toprakçı, "İç piyasada, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Yüzde 40 oranında ise Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyoruz." dedi.

Toprakçı, köyde domates üretimin 14 yıldır devam ettiğini ve bu sayede 2 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını da sözlerine ekledi.

Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu
Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu
Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu

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Isparta, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Isparta'nın Deregümü köyünde yaklaşık 1 milyon domates fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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