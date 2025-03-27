İşsizlik Oranı %8,2\'ye Düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin, "2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat Ayı İş Gücü İstatistikleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, istihdam imkanlarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalıştıklarını vurguladı.

İşsizlik oranını son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ettiğini söyleyen Işıkhan, "2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İşgücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Işıkhan, Türkiye'nin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadele etmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA