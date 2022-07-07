İstanbul'da ekmek 4 lira oldu - Son Dakika
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İstanbul'da ekmek 4 lira oldu

07.07.2022 17:55
İstanbul'da ekmek 4 lira oldu

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi. İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekmek, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ekmek 4 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmek 4 lira oldu - Son Dakika
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