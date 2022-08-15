İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu

15.08.2022 15:30
İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı. Türk Hava Yolları ise, Avrupa'da en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa rekoru kırdı

İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

THY 3. SIRADA

Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa rekoru kırdı
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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu - Son Dakika
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