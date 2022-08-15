Buna göre, İstanbul Havalimanı , 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu - Son Dakika

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