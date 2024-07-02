İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Doğrudan Bağlantıda Birinci Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Doğrudan Bağlantıda Birinci Sırada

İGA İstanbul Havalimanı, ACI Europe'un yayımladığı rapora göre Avrupa'da doğrudan bağlantı sağlayan havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Salgın öncesi seviyelerin altında kalan hava bağlantılarına rağmen İstanbul Havalimanı performansını yüzde 9 artırdı ve Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Ayrıca Orta Doğu'ya en iyi, Asya-Pasifik'e ise en iyi ikinci doğrudan bağlantıya sahip olan havalimanı, bağlantılarını geçen yıla kıyasla yüzde 23 artırdı.

02.07.2024 22:01
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İGA İstanbul Havalimanı, Airport Council International – Europe'un (ACI Europe) yayımladığı "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, "doğrudan bağlantı" sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının salgın öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldığı belirtildi. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına olan etkisi vurgulandı.

Rapora göre, performansını salgın öncesine göre yüzde 9 artıran İGA İstanbul Havalimanı, "doğrudan bağlantı" açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Orta Doğu'ya "en iyi", Asya-Pasifik'te ise "en iyi ikinci" doğrudan bağlantıya sahip ve bu bağlantılarını geçen yıla kıyasla yüzde 23 artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Doğrudan Bağlantıda Birinci Sırada - Son Dakika

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