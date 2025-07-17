İstanbul Havalimanı'nda Rekor Uçuş - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nda Rekor Uçuş

17.07.2025 13:36
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Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist operasyonuyla bir saatte 81 uçağın kalkış yaptığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen üçlü pist operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Havalimanında 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş veya kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaparak rekor kırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Kalkış taksi süresini 15 dakikaya, iniş taksi süresini 12 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Üçlü pist operasyonuyla hem verimlilikte artış sağladık hem de çevresel kazanımlar elde ettik. Operasyonları 17 Nisan'dan bu yana meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatlerinde kalkış, 09.00-12.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde ise iniş olarak yürüttük. Üçlü pist operasyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz hava sahası dizaynı değişiklikleri sayesinde, uçuşların hem yaklaşma hem de yer hareketleri açısından daha verimli şekilde yönetilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

"Uçak başına bekleme süresinden 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız"

Uraloğlu, bu hava sahası tasarımı sayesinde uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirildiğini aktararak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum özellikle düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan azaltım etkisi yaratıyor. Uçakların kalkış öncesi kapıdan pist başına varışına kadar geçen süredeki taksi süresini 16 dakikadan 15 dakikaya, iniş sonrası pistten terminale ulaşımına yönelik taksi süresini 13,8 dakikadan 12 dakikaya düşürmeyi, iniş trafiklerinin ortalama uçuş süresini yaklaşık 4 dakika azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede uçak başına kalkış taksi süresinden 80 kilogram, iniş taksi süresinden 60 kilogram ve bekleme süresinden 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız."

Söz konusu sürelerdeki kısalmalarla çevreye zararlı karbondioksit salımını uçak başına kalkış taksi süresinden 0,25 ton, iniş taksi süresinden 0,18 ton ve bekleme süresinden 0,9 ton azaltmayı hedeflediklerini de belirten Uraloğlu, "Önceki çiftli operasyon yapısı, uçakların havadaki bekleme süreleri ile karbondioksit ve gürültü seviyesini artırmaktaydı. Yeni hava sahası tasarımı ve üçlü pist operasyonu sayesinde havadaki ortalama bekleme süresi yüzde 30 azaldı. Bu da uçakların motor çalıştırma süresine bağlı olarak gürültü üretim süresini de doğrudan azalttı. Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalabilecek olması, özellikle gece sessizliğine duyarlı bölgelerde yüzde 20'ye varan daha az gürültü anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı, hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, artan yoğun yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştı. Üçlü pist operasyonu, İstanbul Havalimanı'nda yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda Rekor Uçuş - Son Dakika

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