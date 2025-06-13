İşveren İlk Teklifi Sundum

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren ilk teklif verildi

ANKARA - Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası ilk teklifini işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na sundu.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

İşçi tarafı rakamın 2025 yılı ilk altı ayı için günlük en düşük brüt ücretin bin 800 lira olması ve yine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki altışar aylık dilimler için yüzde 25 zam talep etti.

Yapılan 3 toplantının ardından idari maddelerin büyük bölümü TÜHİS tarafından müzakere edildi ve maliyet analizleri yapıldı.

Bu çerçevede bugün 4'üncüsü gerçekleşen toplantıda işveren tarafı ilk teklifini, işçi tarafı HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'e iletti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli yer aldı.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, "Bugünkü bize verilen teklif bizlere gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5" diye konuştu.

Ağar, teklifin resmi belge olarak değil sözlü olarak sunulduğunu belirterek, "Bu teklif resmiye de değil sadece bizim toplantımızda yüzüme karşı okun karşı okunan bir teklif ve biz bunu ben şahsen ve TÜRK-İŞ olarak gerek HAK-İŞ olarak gerçekten hiç beklemiyorduk" dedi.

"Taban ücret kırmızı çizgimizdir"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili herhangi bir teklifin sunulmadığını sözlerine ekleyerek, "Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli ve kıymetli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir. Çünkü bazı kurumlarımız bayağı geri kalmış durumda. En azından eşitliğin sağlanması açısından iki sene önceki adaletli düzenin tekrar yeniden bulunması açısından bizim için önemli. Burada baktığımız zaman onunla ilgili teklifi de mutlaka bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.