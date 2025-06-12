İşveren ilk teklifi yarın sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İşveren ilk teklifi yarın sunacak

12.06.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, işverenlerin Kamu Protokolü için yarın saat 14.00'te teklif vereceğini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar: "Yarın saat 14.00'te teklif vereceklerini söylediler"

ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Çerçeve Protokolüne ilişkin, "Bakanımız TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradı ve yarın saat 14.00'te TÜHİS'te teklif vereceklerini söylediler" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Görüşmelerde herhangi bir teklif çıkmazken, İşveren tarafının ilk teklifini yarın saat 14.00'de yapacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesinde bir açıklama gerçekleştiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının şu ana kadar herhangi bir teklif almadıkları için organize ettiklerini ve bu çerçevede yol haritası belirleme amaçladıklarını kaydetti.

"İlk teklif yarın 14.00'te verilecek"

Ağar, esnasında işveren tarafının yarın ilk tekliflerini vereceğini öğrendiklerini söyleyerek, "Toplantı esnasında Sayın Bakanımız TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradı. TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza yarın saat 14.00'te teklif vereceklerini söylediler TÜHİS'te. Dolayısıyla yarın teklif vereceklerinin söylediklerinden dolayı biz toplantımızı yine devam ettireceğiz ama sizlere burada bilgi verelim diye sizlerle bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

Ağar, henüz teklifin ne olduğunu bilmedikleri için değerlendirme yapmadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Teklif verdikten sonra o teklife bakacağız. Bize verilen teklifimizin karşılığında verilen teklife ne vermişler? Onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Teklifin, ilk teklif olduğundan dolayı nasıl verileceğini de bilmiyoruz. Şimdi teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağını düşünüyorum. Teklif verildikten sonra tekrar sizlerle bir araya geliriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşveren ilk teklifi yarın sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: İşveren ilk teklifi yarın sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.