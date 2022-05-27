İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçiyor - Son Dakika
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İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçiyor

27.05.2022 11:11
İyi bir yazar olmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğr.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Şerefnur Atik, iyi bir yazar olmanın ön koşulunun "iyi bir okur" olmaktan geçtiğini belirterek, kuvvetli bir kaleme sahip olmak için yazma tekniklerini öğrenip geliştirmenin önemli olduğunu aktardı.

İGÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atik, "yaratıcı yazar" olmanın püf noktalarını paylaştı.

Yazarak anlatmanın öncelikle yetenek gerektirdiğini bildiren Atik, bazı kişilerde doğuştan gelen iyi bir yazar olma yeteneği bulunduğunu, bu yeteneğin, öncelikle iyi bir okur olup belirli teknikleri öğrenerek geliştirilebileceğini ifade etti.

Yaratıcı yazarlık deneyimi kazanmak için uzun zaman ve uygulama gerektiğini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Nasıl yazmalıyız?" sorusunu cevaplamadan önce çalışılan yaş grubunun dikkate alınması gerekiyor. Yazmak için birçok teknik sayılabilir. Kolaydan zora doğru sıralamak gerekirse, öncelikle bağımsız kelimelerle kurgu geliştirerek başlayabilirsiniz.

Bağımsız metin parçalarını birleştirmek, bir metin parçasını bir başka metnin içine yerleştirmek yaratıcı yazarlık konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin uygulayabileceği tekniklere örnek verilebilir. Zaman içinde, üzerinde çalıştıkça yaratıcı yazarlık konusunda daha başka teknikler ve hatta materyaller de ortaya çıkabilir."

Atik, bir yazıya başlamadan önce yapılması gerekenlere de değinerek, koparma defteri, yazma defteri edinilmesi, malzeme toplanması, "Ne anlatacağım?" sorusunun cevabının bulunması gibi tavsiyelerde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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