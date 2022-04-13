İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi - Son Dakika

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Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, son günlerin tartışmalı konusu bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptıkları çalışmayı paylaştı. Akşener konuyla ilgili şunları söyledi;

"Şimdi bayram geliyor ve bayramda emeklilerimize verilen ikramiyelerle ilgili arkadaşlarım çalıştı. İktidar yorulmasın diye yaptığımız bu çalışmayı, basınımız aracılığıyla; iktidarın vurdumduymaz, bu tür dertlere kulağı tıkalı muhteremlerine iletmek istiyoruz."

DOLAR VE TÜFE CİNSİNDEN HESAPLADI

"İlk verildiği yılda dolar cinsinden güncellenmesi yapıldı. 2018 Nisan ayında 1 dolar 4 liraydı, her ikramiye 250 dolar yapıyordu. Şimdi bayram ikramiyesinin 3.700 lira verilmesi gerekiyor. İlk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık. 2018 Mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4'tü, 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186. Yani TÜFE'ye göre bakarsak, böyle güncellendiğinde emeklilerimize 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor."

5'Lİ ÇETE GÖNDERMESİ

"5 maaşlı yan gelip yatan danışmanlara verirken, 5'li çetenin vergi borçlarını silerken, 5'li çeteye ekstra paralar verirken ve Telekom'u çok sevdiğiniz aile dostunuz Hariri'nin cebine koyarken düşünmediğiniz emeklimizi bu defa düşünmeniz gerekiyor."