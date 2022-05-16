"Yapay Zeka" temalı teknoloji buluşması - Son Dakika
Üye Girişi

"Yapay Zeka" temalı teknoloji buluşması

16.05.2022 16:55

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İzmir'in teknoloji yatırımları konusunda rekabet üstünlüğüne sahip bir kent olarak yatırımcılara ideal bir ortam sunduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İzmir'in teknoloji yatırımları konusunda rekabet üstünlüğüne sahip bir kent olarak yatırımcılara ideal bir ortam sunduğunu söyledi.

İzmir Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen yapay zeka temalı etkinlik, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilişim vadileri ve Ar-Ge merkezleriyle teknolojideki gücünü artırdığını, üniversitelerin de yapısal bir değişim dönemine girdiklerini söyledi.

Yaşanan devrimin önemli unsurlarından birinin de yapay zeka olduğunu belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde tüm yazılımları domine etmesi beklenmektedir. Bazı araştırmalar 10 yıl içinde yapay zeka başta olmak üzere yıkıcı teknolojiler eliyle geliştirilecek dönüşüm neticesinde 30 milyonluk toplam istihdamın 8 milyon kadarının insan gücüyle yapılamayacak işlerden oluşacağını, bu teknolojiler eliyle geliştirilecek ürünlerle yapılabileceğini gösteriyor. Fakat bundan daha fazla iş alanının da dijital etkinlik sahibi bireyler tarafından doldurulacağını öngörmekteyiz.

Yürütülen uluslararası çalışmalara aktif bir şekilde katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Uluslararası düzeyde yürütülen mevzuat ve standardizasyon çalışmaları ile ülkemizin çıkarlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Yüksek yaşam standartları ve geniş çaplı üretim olanakları ile rekabet üstünlüğüne sahip İzmir'imiz, yerli ve yabancı yatırımcılara ideal bir yatırım ortamı sunmaktadır."

Vali Yavuz Selim Köşger de İzmir'in dünya kentleriyle yarışması gerektiğini, ülkeden ve dünyadan iddialı beyinleri kente çekmek için 4 teknopark kurulduğunu, 2'si için de hazırlık çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

Yapay zeka alanında Ar-Ge projesi yürüten girişimlerin proje ve ürünlerini sergilediği etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de katıldı.

Yapay Zeka temalı teknoloji buluşması
Yapay Zeka temalı teknoloji buluşması
Yapay Zeka temalı teknoloji buluşması
Yapay Zeka temalı teknoloji buluşması

YORUMLAR
500
SANTEK'TEN 'YAPAY ZEKA' TEMALI TOPLANTI SANTEK'TEN 'YAPAY ZEKA' TEMALI TOPLANTI Bağcılar Belediyesinin 'Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru Sistemi' projesine ödül Bağcılar Belediyesinin 'Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru Sistemi' projesine ödül Başkentte 3. Uluslararası Medeniyet Köprüleri Buluşması düzenlendi Başkentte 3. Uluslararası Medeniyet Köprüleri Buluşması düzenlendi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yapay Zeka' temalı teknoloji buluşması - Son Dakika


Son Dakika
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: "Yapay Zeka" temalı teknoloji buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement