İzmir direkt uçuşla hedefe uçuyor - Son Dakika

İzmir direkt uçuşla hedefe uçuyor

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 19 noktaya, dış hatlarda da 40 noktaya direkt uçuş var

2021'de iç ve dış hatları 7,5 milyon yolcu kullanırken, 2022 nisan sonu itibariyle bu sayı şimdiden 2,5 milyon yolcuyu bulmuş durumda

Hedef, pandemi öncesi yakalanan 12 milyon yolcu sayısına ulaşmak

İZMİR - İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 19 noktaya, dış hatlarda da 40 noktaya direkt uçuş bulunuyor. 2021'de iç ve dış hatları 7,5 milyon yolcu kullanırken, 2022 nisan sonu itibariyle bu sayı şimdiden 2,5 milyon yolcuyu bulmuş durumda. TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, 2022 yılında 12 milyon yolcuyu hedeflediklerini belirtti.

İzmir'de 21 Haziran 2021'de yeniden başlayan direkt uçuşlar, hem turizm yolcularını hem de iş dünyasını olumlu yönde etkiledi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda İzmir'den 19 noktaya, dış hatlarda da 40 noktaya direkt uçuş var. 2021'de 7,5 milyon yolcunun kullandığı iç ve dış hatları, 2022 nisan sonu itibariyle şimdiden 2,5 milyon yolcu kullandı. 23 havayolu şirketinin iç ve dış hatlarda direkt uçuş yaptığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı, pandeminin hemen öncesine denk gelen 2019 yılında 3,5 milyonu yabancı olmak üzere 12 milyon yolcuyu ağırlamıştı. TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, 2022 hedeflerinin önce 12 milyon yolcuya ulaşmak, sonra da bu sayıyı geçmek olduğunu ifade etti.

"Kışın da direkt uçuşlar devam edecek"

Yaz sezonunun mart ayı itibariyle başladığını hatırlatan Balcı, şunları söyledi: "Yaz sezonunda elbette daha fazla direkt uçuşumuz olacak ancak kış sezonunda da direkt uçuşlar devam edecek. Bugün itibariyle iç hatlarda İzmir'den 19 noktaya, dış hatlarda da 40 noktaya direkt uçuşumuz var ancak belirlediğimiz direkt uçuş hedefinin ucu yok. Direkt uçuşlar artarak devam edecektir. Pandemi, tüm dünyada bütün uçuşları çok etkiledi ama pandeminin yavaş yavaş bitmesiyle birlikte uçuşlar ivme kazanmış durumda. İzmir'den direkt uçuşlar konusunda çok umutluyuz."

"Zamandan tasarruf sağlıyor"

Direkt uçuşların turizme katkısı olduğunu ifade eden Balcı, "Direkt uçuş, her şeyden önce zamandan tasarruf sağlıyor. Dünya üzerinde birçok turizm noktasında yolcular, direkt uçuşları tercih ediyor. İzmir'den yurt dışına çıktığınızda aktarmalı olarak 7-8 saat süren süre, direkt uçuşlarda 2,5-3 saate kadar düşüyor. Sadece turizm değil, iş dünyası da direkt uçuşlardan memnun. İzmir'deki sanayi ve iş sektörünü dünyaya direkt olarak bağlıyoruz" dedi.

İstanbul, Ankara ve Almanya, en çok tercih edilen noktalar

İzmir'den iç hatları kullanarak en çok tercih edilen noktalar Ankara ve İstanbul olurken, dış hatlarda İzmir'i en çok tercih edilen noktanın Almanya olduğunu vurgulayan Balcı, "2 senedir İngiltere'ye olan uçuşlar durduğu için bir problem söz konusuydu ama bu yıl İngiltere'den de güzel rakamlar bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.