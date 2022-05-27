İzmir-Midilli Seferleri 17 Haziran'da Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz turizmine hız kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini 17 Haziran'da başlatacaklarını açıkladı. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak ilk sefer öncesinde Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis, Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, "Birleştikçe krizlere karşı direncimiz artıyor. Komşuluk, bizim kaderimiz. Bunun zenginliğini kullanmak bizim elimizde. O yüzden daha çok şey yapabiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir- Midilli seferlerini başlatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in müjdesini Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda verdiği seferler için İZDENİZ çalışmalarını tamamladı. İlk sefer öncesinde Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis ile bir araya gelen Tunç Soyer, ilk vapur seferinin Alsancak Limanı'ndan 17 Haziran Cuma günü yapılacağını açıkladı.

SOYER: DAHA ÇOK ŞEY YAPABİLİRİZ

Gaziemir Fuar İzmir'de dün bir araya gelen iki başkana Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Midilli Belediyesi meclis üyeleri, turizm kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin krizde olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"Yapılacak tek bir şey var. Yerelde bu krizi birlikte aşmak için gücümüzü artırmak ve birleştirmek. Birleştikçe krizlere karşı direncimiz artıyor. Atina'da bu nedenle bulunduk, Selanik-İzmir arasına bu yüzden sefer koymaya çalışıyoruz. Midilli-İzmir arasındaki seferleri bu nedenle yapıyoruz. Çünkü en yakın komşuluk ilişkileriyle ilerlenirse yol alınabiliyor. Komşuluk, bizim kaderimiz. Bunun zenginliğini kullanmak bizim elimizde. O yüzden daha çok şey yapabiliriz. Sadece turizmde değil kültür, sanat, ticaret, spor, eğitim, enerji gibi her alanda daha çok yapmak istiyoruz. Atina ile başlattığımız dört maddelik çalışma planı var, bunlarda yol alacağız. Şehirden şehre halklar arasında ilişki kuvvetlenirse hükümetlerin müdahalesi de daha az olur. ya da destek olmaya mecbur olurlar."

Midilli hattı için biletlerin Midilli'de de satılmasını isteyen Soyer, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'dan da kapı vizesi talebinde bulunarak, "Biz, kar etmeyi düşünmüyoruz. Sadece bu hattı yaşatmak, bu şehirlerimize yapacağımız en büyük katkıdır. Aynı heyecanı sizden de görmek istiyoruz" dedi.

"İRADEMİZ ÇOK KUVETLİ"

Tanıtımlara başlayacaklarını ve başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Soyer, "Biz size inanıyoruz, bunu başaracağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Daha iyisini de yapacağız, irademiz çok kuvvetli" diye konuştu.

STRATİS: MİDİLLİ VE İZMİR'İ BAĞLAYAN ŞEYLER AYIRANLARDAN FAZLA

Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis ise şöyle konuştu:

"Deniz yoluyla da birbirimize bağlanalım. Hem sizleri hem hemşerilerinizi görme fırsatı yakalarız. Fikir alışverişi yaparız, ürünlerimizi paylaşırız. İki yıllık pandemi sürecinin ardından da belediyelerimizi kalkındırsın. Midilli ve İzmir halkını birbirine bağlayan şeyler, ayırandan daha fazla. Bir halk olduğumuzu hissediyoruz. Yerel bir makam olarak köprüleri kurarak hükümetlere bir mesaj vermek istiyoruz, iki halkın ne kadar yakın olmak istediğini göstermek istiyoruz. Biz, iki halkın iş birliğine, dostluğuna, kardeşliğine inanıyoruz. Özellikle iki belediyenin. Midilli halkının da mesajı bu yönde. Bu görüşmenin, iki şehrin kardeş şehir olması yönünde de ileride bir adım olmasını umuyoruz. Sizleri Midilli'ye bekliyoruz."

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza ise kapı vizesi için gerekli taleplerde bulunduklarını ifade etti.

İLK SEFER 17 HAZİRAN'DA

Alsancak Limanı'ndan ilk vapur seferi 17 Haziran Cuma günü saat 09: 30'da yapılacak. 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından vapur Midilli'de olacak. Midilli'de iki gün kalacak vapur, 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli'den hareket ederek İzmir'e dönecek. Haftada bir yapılması planlanan İzmir-Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek. 85 euro olarak belirlenen gidiş dönüş ücreti, günlük kur üzerinden hesaplanacak. Tek yön ücreti ise 50 euro olacak. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek. Bilet satışları online yapılacak, ayrıca Alsancak Limanı içerisinde kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek. Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak.