İZTO: 2025'te Üretim ve İstihdamı Destekleyeceğiz

Ekonomi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025 yılında üreten ve katma değer yaratan tüm sektörlerin destekleneceği, reel büyümeyi önceleyen, istihdamı artıran politikalara daha fazla yer verileceğine inandığını söyledi.

Özgener, yaptığı açıklamada, 2024 yılında enflasyon ve etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan faiz artışlarının sona ererek düşüş trendine girdiğini belirtti.

Gelecek yılda da Türk ekonomisinin ana konusunun enflasyon olacağını düşündüklerini aktaran Özgener, şunları kaydetti:

"Ekonomik programın etkisiyle makroekonomik dengelerde bozulma yaşanan 2022-2023 döneminden sonra 2024'ü değerlendirdiğimizde birçok ekonomik kazanım elde etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gelecek yıl boyunca, 2024'te uygulanan sıkı para politikası kazanımlarımızı da takip ediyor olacağız. 2025 yılında, üreten ve katma değer yaratan tüm sektörlerin destekleneceği, reel büyümeyi önceleyen, dolayısıyla istihdamı artıran politikalara daha fazla yer verileceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak bu sürece katkıda bulunmak ve ülkemizin kalkınmasına destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."