James Dyson Ödülleri Başvuruları Devam Ediyor

Gerçek problemlere karşı yaratıcı fikri olan genç mühendis ve tasarımcıları desteklemeyi amaçlayan James Dyson Ödüllerinin, 2025 başvuruları devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başvuruların 16 Temmuz'a kadar süreceği program, 2005'ten bu yana 400'den fazla genç girişimciye toplamda 1 milyon sterlinden fazla finansal destek sağladı.

Bu yılki ödüller kapsamında uluslararası ödülün sahibi, 30 bin sterlin değerindeki büyük ödülün yanı sıra buluşlarını daha geniş kitlelere tanıtma ve ticarileştirme imkanına sahip olacak.

Geçen yıllarda ödül alan projeler, genç mucitlerin potansiyelini ortaya koyan önemli örnekler sundu.

Bu kapsamda, 2023 Türkiye Ulusal Kazananı Suat Batuhan Esirger'in, orman yangınlarını erken tespit edebilen nesnelerin interneti (IoT) tabanlı "ForestGuard 2.0" projesi, 1 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda aktif olarak kullanılıyor ve uluslararası yatırımcılardan ilgi görüyor.

Birleşik Krallık'tan James Roberts ise düşük maliyetli, taşınabilir ve şişirilebilir kuvöz olan "mOm Incubator" ile yenidoğan bakımında önemli bir çalışmaya imza attı. Roberts'in geliştirdiği cihaz dünya genelinde, çatışma bölgelerinde, bebeklerin hayatta kalmasına katkı sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ödül kazanan projelerden biri olan "SoaPen" de el hijyenini teşvik eden sabun bazlı bir kalemle küçük çocukların el yıkama alışkanlıklarının güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Finale kalanlar, James Dyson'ın değerlendirmesiyle belirlenecek

Yarışma kapsamında 10 Eylül'de ulusal kazananlar açıklanacak, uluslararası finalistlerin belirlenmesi 15 Ekim'de gerçekleştirilecek, uluslararası kazananlar ise 5 Kasım'da duyurulacak.

Başvurular, işlevsellik, tasarım süreci, yenilikçilik ve ticarileştirme potansiyeli gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Finale kalanlar sırasıyla ulusal jüriler, Dyson mühendisleri, James Dyson'ın son değerlendirmesiyle belirlenecek.

Bu değerlendirme sürecinin ardından ulusal kazananların her biri 10 Eylül'de 5 bin sterlin ödül kazanacak.