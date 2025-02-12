Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri

Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri

ETSO, kadın girişimciler için e-ticaret ve pazarlama konulu seminer düzenledi.

12.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETSO koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu E-Ticaret, Pazarlama ve Sınai Mülkiyet Hakları konularını ele alan bir seminer düzenledi.

ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa; TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kadir Deligöz, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, akademisyenler ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Seminerde; Kadın girişimcilerin güçlenmesi için markalaşma ve fikri hakların önemi vurgulandı. Doç. Dr. Kadir Deligöz, e-ticaret ve pazarlama stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı. ETSO Sınai Mülkiyet Danışma Birimi'nden Edanur İspirli, marka, patent ve coğrafi işaretler konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik sonunda, TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, katkılarından dolayı Doç. Dr. Kadir Deligöz'e gümüş işlemeli tespih takdim etti. Kadın girişimciliğini destekleyen bu tür etkinlikler, iş dünyasında fark oluşturmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, erzurum, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
16:30 Beşiktaş, Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
16:19 Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e teşekkür etti Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e teşekkür etti
16:19 Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’den kalpli paylaşım Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
16:17 Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
16:09 Neslihan Atagül’ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
15:58 HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti HÜDA PAR, Kürtçenin seçmeli ders olarak tercih edilmesi için harekete geçti
15:46 Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
15:46 Hatay’da kuş gribi paniği Apar topar karantinaya alındı Hatay'da kuş gribi paniği! Apar topar karantinaya alındı
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 12:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.