Kadın Girişimciler İçin E-Ticaret Semineri

Ekonomi

ETSO koordinasyonunda faaliyet gösteren TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu E-Ticaret, Pazarlama ve Sınai Mülkiyet Hakları konularını ele alan bir seminer düzenledi.

ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa; TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kadir Deligöz, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, akademisyenler ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Seminerde; Kadın girişimcilerin güçlenmesi için markalaşma ve fikri hakların önemi vurgulandı. Doç. Dr. Kadir Deligöz, e-ticaret ve pazarlama stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı. ETSO Sınai Mülkiyet Danışma Birimi'nden Edanur İspirli, marka, patent ve coğrafi işaretler konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik sonunda, TOBB Erzurum KGK Başkanı Kübra Alioğulları, katkılarından dolayı Doç. Dr. Kadir Deligöz'e gümüş işlemeli tespih takdim etti. Kadın girişimciliğini destekleyen bu tür etkinlikler, iş dünyasında fark oluşturmaya devam ediyor. - ERZURUM