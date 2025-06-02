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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Uluslararası Protokol

Kadın Girişimcilere Uluslararası Protokol
02.06.2025 15:17
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KAİSDER ve TCCI Kadın Girişimciler Kurulu uluslararası iş birliği protokolü imzaladı.

KAİSDER ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Kadın Girişimciler Kurulu arasında önemli bir uluslararası iş birliği protokolü imzalandı.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) heyeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Astana Uluslararası Forumu (AIF2025)'ne katıldı. 'CommonMind, ShapingtheFuture' (Ortak Akılla Geleceği Şekillendirmek) temasıyla gerçekleşen forumda, küresel sorunlara karşı ortak akılla çözüm üretmenin yolları tartışıldı. KAİSDER heyeti, forumda kadın girişimciliğini uluslararası düzeyde temsil etti. KAİSDER Başkan Yardımcısı ve GİFED (Girişimci İş Kadınları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider, AIF2025 kapsamında düzenlenen 'Economic Growth Through Women's Entrepreneurship' başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Gider, konuşmasında kadın girişimcilerin Türkiye ve bölge ekonomileri için taşıdığı stratejik öneme değinerek, "Kadınların girişimcilikteki potansiyeli, yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda daha adil ve sürdürülebilir bir toplumun inşası açısından da büyük önem taşıyor. Girişimcilik, cinsiyet ayrımı kabul etmez. Kadınlar da aynı öngörü, cesaret ve finansal vizyonla risk alabilir ve yatırım yapabilir" açıklamasında bulundu.

Başkan Yardımcısı Gider ayrıca KAİSDER'in kadın girişimciliğine yönelik geliştirdiği eğitim programları, mentorluk destekleri, eşit temsil projeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı kurumsal sertifikasyon modelleri hakkında bilgi verdi.

TCCI Kadın Girişimciler Kurulu ile Stratejik Protokol

Forum kapsamında, KAİSDER ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Kadın Girişimciler Kurulu arasında önemli bir uluslararası iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, TCCI Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Lazzat Ramazanova ve KAİSDER adına Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar Yüksel imza attı.

Bölgesel ölçekte kadın girişimciliğini desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ortak standartlar oluşturmayı hedefleyen Protokol kapsamında, şu işbirlikleri gerçekleştirilecek:

"Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sunulacak, kadın dostu işyeri sertifikasyon süreçleri geliştirilecek, Türkiye'nin başarılı uygulamaları diğer üye ülkelere örnek model olarak sunulacak."

KAİSDER Heyeti ve Resmi Temaslar

KAİSDER heyeti; Başkan Canan Karalar Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehlika Gider, üyeler Aynur Aydoğan, Belma Yılmazyiğit, Burcu Ketez ve Dilşad Atalay'dan oluştu. Heyet, forum boyunca Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi Sayın Mustafa Kapucu ve değerli eşi Ahu Kapucu tarafından yakından ilgiyle karşılandı. Büyükelçilik, KAİSDER heyetine resmi temaslar ve etkinliklerde destek sağlayarak, eşlik etti.

Kadınların Gücüyle Ortak Gelecek İnşa Ediliyor

KAİSDER'in AIF2025'teki varlığı ile Türkiye'nin kadın girişimciliği konusundaki kararlılığını ve bölgesel liderlik vizyonunu ortaya koyması açısından son derece önem taşıyor. Ortak akılla şekillenen bir gelecekte, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün daha da güçlenmesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kazakistan, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilere Uluslararası Protokol - Son Dakika

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