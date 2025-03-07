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Ekonomi

Kadın İstihdamı Artıyor

Bakan Işıkhan, 2024'te işe yerleşen 1,5 milyon kişinin 556 bininin kadın olduğunu açıkladı.

07.03.2025 14:16
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Bakan Işıkhan: "İşe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşın 556 bini kadın"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında işe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşımızın 556 bini yani yüzde 38,2'si kadındır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 'TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Dünya Kadınlar Günü' toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, kadınların çalışma hayatındaki yeri ve önemine dikkati çekildi.

"'İş Pozitif' projesiyle 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesi sağlandı"

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, çalışma hayatında kadınların aklına, fikrine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kadın istihdamını artırma ve nitelikli işgücü hedeflerine yönelik olarak, yürüttükleri program ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Işıkhan, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Teşrifleri ile 'İş Pozitif'i geçen yıl hayata geçirdik. Bu projeyle, 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesine aracılık ettik. İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunuyoruz. İşverenlere her kadın işçi için, en fazla 3 ay; aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"İşe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşın 556 bini kadın"

Aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlendiğini hatırlatan Işıkhan, "Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif işgücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2024 yılında işe yerleşen 1 buçuk milyon vatandaşımızın 556 bini yani yüzde 38,2'si kadındır. Sizlerle paylaştığım bu rakamlar bize, hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini, hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir" şeklinde konuştu

"Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmakta"

Işıkhan, kadınların gösterdiği gayrete gereken değeri; istihdam, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik hizmetleriyle kadınlara yönelik özel olarak politikalar geliştirerek verdiklerini işaret ederek, "Çalışma hayatına ara veren annelere doğum borçlanması ile en fazla 3 çocuk ve 6 yıla kadar eksik prim günlerini tamamlama imkanı sağlanmaktadır. Ölüm aylığı almaktayken evlenen kız çocuklarına; evlenme ödeneği ödenmektedir. Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Doğum yapan sigortalı annelere, emzirme ödeneği ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' kapsamında kurs açan, işbaşı eğitim başlatan ve istihdama katkı sağlayan 13 ilin Kadın Girişimci Kurulu Başkanına plaket takdimi gerçekleştirildi.

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Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın İstihdamı Artıyor - Son Dakika

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