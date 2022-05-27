Adana'da "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Adana Yerel Paydaş Toplantısı" yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın da içinde olduğu 30 pilot ilde kadın kooperatiflerini geliştirmek, kadınlara teşvik edici ortam sağlamak amacıyla yürütülen proje yürütülüyor. Projeyle halen faaliyetine devam eden kadın kooperatiflerinin güçlü yönleri belirlenerek diğer kooperatiflere örnek teşkil etmeleri, daha aktif ve etkin hale getirilmeleri sağlanması öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, kırsalda yaşayan kadınların kooperatif kurma gibi faaliyetlerinde yardımcı olacaklarını belirtti.

Kaleli, "Tarım sektörü kadınların en çok istihdam yapıldığı bir sektör. Ülkemiz için tarım ne kadar stratejik bir alansa kadınlar için de o derece stratejik bir alan haline geldi. Kırsalda kadını güçlendirdiğimizde, sosyoekonomik yönden olsun farklı alanlarda olsun, tarımın her aşamasında güçlendirdiğimizde aslında tarımı güçlendirmiş oluyoruz. Sadece kadını değil kadının ailesini güçlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da projede kadınların çalışma hayatında daha aktif ve etkin olması, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdam ve üretkenliklerinin artması ile tecrübe ve özgüven kazanmalarının yer aldığını bildirdi.

Hedefleri doğrultusunda kadınların özellikle üretim alanlarına daha fazla dahil olmalarını kolaylaştıran projelere odaklandıklarını ifade eden Ustaoğlu, şunları belirtti:

"Kooperatifler, bütün dünyada istihdamı artıran ekonomileri büyüten etkilere sahip. Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 14'ünün gerçekleşmesinde kadın kooperatiflerinin etkili olduğunu gözlemliyoruz. Dünya genelinde 3 milyon kadın kooperatifi bulunuyor. 1 milyardan fazla kişi kooperatiflerin parçası durumunda. Ülkemiz de kooperatif sayıları bakımından İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da 3. sırada yer alıyor. Kooperatifler dünya genelinde 280 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bu oran çalışan nüfusun yüzde 10'una tekabül ediyor. Ülkemizde de 85 bin kooperatifin 8 milyonu aşkın ortağı bulunuyor. "

Vali Süleyman Elban da kadınların istihdam oranını yükseltecek, girişimcilik kapasitelerini arttıracak, tarımsal yeniliklere ve teknolojilere erişmelerini sağlayacak, bilgi düzeylerini yükseltecek projenin hayırlı olmasını diledi.