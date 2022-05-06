Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor - Son Dakika
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Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor

06.05.2022 13:05

Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyorNİĞDE Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor

NİĞDE Niğde'nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

İlçede yaşayan kadınların girişimi ve Bor Belediyesinin desteğiyle kurulan Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kooperatif merkezine gelen kadınlar, burada tek katlı ve iki ayrı bölümden oluşan alanda bir kısımda gıda ürünleri üretiyor, bir kısımda ise halı dokuyor. Kooperatif bünyesinde üretilen erişte, mantı, tarhana, sirke, reçel gibi ürünler, doğal beslenmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kadın istihdamının öncelikli hedef olduğu kooperatifte, tarımsal ürünlere katma değer katılması ve unutulmaya yüz tutmuş halıcılığın gün yüzüne çıkartılması da hedefleniyor.

15 kadın istihdam ediliyor

Kadınların elinden çıkan yöresel gıda ürünleri ile dokunan halıların yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve yöre kadınlarına yeni gelir kaynağı oluşturulması için kooperatif kurduklarını söyleyen Bor Kadın Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci, şimdilik 15 kadının istihdam edildiğini bu sayının daha da artacağını söyledi. Keçeci; "Bizim bu projedeki amacımız, tamamen kadınlarımıza bir iş olanağı sağlayabilmekti. Aynı zamanda yöremizdeki ürünleri diğer insanlara tanıtabilmekti. Burada gördüğünüz gibi tamamen bayanlara psikolojik, maddi, manevi bir imkan sağlamaya çalıştık" dedi.

Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor
Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor
Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor
Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor
Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor
Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor

YORUMLAR
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Kadınlar el emeğiyle ürettiği ürünleri dünyaya satıyor Kadınlar el emeğiyle ürettiği ürünleri dünyaya satıyor Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin mağazalarında satışta Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin mağazalarında satışta

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınların ürettiği yöresel ürünler, kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor - Son Dakika


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