Kadınlara sürpriz hediyeler - Son Dakika
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Kadınlara sürpriz hediyeler

07.03.2022 11:30
Kadınlara sürpriz hediyeler

Kadınlara kendilerini daha özel hissettirecek uygulamalar ve birbirinden farklı sürpriz hediyeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hediye çarkında olacak.

Kadınlara kendilerini daha özel hissettirecek uygulamalar ve birbirinden farklı sürpriz hediyeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hediye çarkında olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir dizi etkinlik düzenleniyor. Mobil uygulaması ile kullanıcılarına hediye çarkını çevirme fırsatı sunan Akasya, hediye çarkında sunduğu birbirinden keyifli ve 8 Mart'a özel hediyeler ile kadınları sevindirmeye hazırlanıyor. AVM içerisinde bulunan pek çok markadan hediye kazanma fırsatı sunan hediye çarkının yanı sıra 8 Mart'a özel gün boyu kadın misafirlere vale hizmeti de AVM tarafından ücretsiz olarak sunulacak. - İSTANBUL

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Dünya Kadınlar Günü, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlara sürpriz hediyeler - Son Dakika


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