Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı

15.03.2022 10:04
Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sözleşme platformunu yeniledi.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sözleşme platformunu yeniledi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme sürecindeki tamamlanması gereken adımları yarıya indiren Sodexo, müşterilerine daha yalın bir deneyim sunmak için form alanlarını da tek sayfaya düşürdü.

Yüzde 100 dijital olan Online Sözleşme Platformu, firmalara kağıtsız, evraksız, tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı sunuyor. Platform sayesinde şirketler; Sodexo hizmetlerini kolayca satın alabiliyor, çalışanlarını anında Sodexo dünyasına dahil edebiliyor.

Sodexo'nun yemek çözümü Restaurant Pass Mobil Kart için hizmet bedeli ödemiyor. Halihazırda yemek kartı ve kurumsal hediye platformu FlexoGift'in üyelerine ait çeklerin satın alınabildiği, Sodexo'lu olmanın en hızlı ve güvenilir yolu Online Sözleşme Platformu'nda çok yakında diğer Sodexo hizmetleri de satın alınabilecek.

Kullanıcılarına temassız ve hızlı bir online alışveriş deneyimi sunan Sodexo, Türkiye genelinde 20 binden fazla müşterisi, 80 bin noktadan oluşan üye iş yeri ağı ile her gün 1 milyondan fazla tüketiciye ulaşıyor.

YORUMLAR
500
MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu MHP'li Karakaya: 'Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu' MHP'li Karakaya: 'Atatürk hayatta olsaydı tek bulunacağı parti MHP olurdu' Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken açıklama: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken açıklama: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
09:28 Evdeki şiddetten yalın ayak kaçarak kurtuldu: 300 metre sonra sokağa düşüp bayıldı
09:25 ABD vatandaşının İstanbul'da şüpheli ölümü!
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
09:22 Macron'un yeni tarzı merak konusu oldu: İşte Elysee Sarayı'ndan yeni sportif Macron fotoğrafları
09:01 Atı yorulunca arabayı kendisi çekmişti! İş insanı triportör hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıtsız, evraksız tek tıkla Sodexo'lu olma imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement