Kahramankazan'da "Ata Tohumu" projesi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "Ata Tohumu" projesi

17.05.2022 16:28
Kahramankazan'da "Ata Tohumu" projesi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tarımsal kalkınmanın geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tarımsal kalkınmanın geliştirilmesine ve ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, "Ata Tohumu" projesi çerçevesinde ilçede yetişen farklı domates tohumlarını köylerden toplayarak bunları belediyenin termal serasında toprakla buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçedeki çiftçi ve yetiştiricilere yönelik geliştirdiği projeleri sürdürüyor. Belediye bu çerçevede son olarak Ata Tohumu projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde ilçede yetişen farklı domates türlerine ait tohumlar köy köy gezilerek çiftçilerden toplandı. Toplanan bu tohumlar daha sonra belediyenin termal serasında toprakla buluşturuldu. Toprakla buluşturulan bu tohumlar yeşermeye başladı. Bu çerçevede üretilecek yaklaşık 500 bin domates fidesi önümüzdeki günlerde çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

"Yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, termal serayı ziyaret ederek, yeşeren fideleri yerinde inceledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da ata tohumlarının sürekliliğini sağlamak için bu anlamlı projeyi hayata geçirdiklerini belirten Oğuz, "'Tohum Sizden, Fide Bizden' diyerek başlattığımız bu projemize çiftçi kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Ellerindeki çok kıymetli tohumları bizlerle paylaştılar. Biz de termal seramızda bunları toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki günlerde bu fidelerimizi yine çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi. İlçelerinde tarımsal kalkınmaya önemli destekler verdiklerini anımsatan Oğuz, son olarak çiftçilere yağlık ayçiçeği çekirdeği tohumu desteğinde bulunduklarını söyledi. 2019, 2020 ve 2021'de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteği verdiklerini anlatan Oğuz, yine bu yıl içerisinde çiftçilere 1 milyon 300 bin sebze fidesi daha dağıtacaklarını kaydetti. Oğuz ayrıca, belediyelerinin geçen yaz döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500'er TL'lik mazot desteğinde bulunduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi'nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, "Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Her zaman yanınızdayız. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız" dedi. - ANKARA

Kahramankazan'da Ata Tohumu projesi
Kahramankazan'da Ata Tohumu projesi
Kahramankazan'da Ata Tohumu projesi
Kahramankazan'da Ata Tohumu projesi

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Ankara'da 'Ata Tohumu' projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek Ankara'da 'Ata Tohumu' projesiyle 500 bin domates fidesi yetiştirilecek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Destek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Destek
Kaynak: İHA

Kahramankazan, Domates, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan'da 'Ata Tohumu' projesi - Son Dakika


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