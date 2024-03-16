Kahramanmaraş\'ın yöresel lezzeti çiriş böreği coğrafi işaretle tescillendi

Yozgat ve ilçelerindeki oda ve borsa yöneticileri Sorgun'da bir araya geldi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasında toplanan oda ve borsa başkanları fikir alışverişinde bulundu. Oda ve borsaların kurumsal işbirliğinin en büyük savunucuları olduğunu ifade eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, ilin ekonomik gelişimi için birbirlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Arslan ayrıca Yerköy OSB, Fuat Oktay OSB ve Bozok OSB hakkında bilgi verdi.