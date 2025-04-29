Kahramanmaraş\'ta Dalından Çilek Toplama Keyfi

Kahramanmaraş'ta 7 dönüm alana kurulan modern serada topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekleri vatandaşlar dalından kendileri toplayarak satın alıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 7 dönümlük alanda kurulan serada topraksız çilek üretimi yapılıyor. Bölgenin tek topraksız çilek üretim merkezi olma özelliği taşıyan sera, ailelerin uğrak noktası haline geldi. Kurulan serada vatandaşlar, istedikleri kadar çileği dalından kopararak satın alma imkanı buluyor. Çocuklarıyla birlikte gelen aileler, hem vakit geçiriyor hem de taze çilekleri hasat ederek alma fırsatı yakalıyor. Bölgedeki okullardan öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde serayı ziyaret ederek topraksız tarım yöntemleri hakkında bilgi alıyor. Topraksız sistemle üretilen çilekler, parlak rengi ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.

Çilek üreticisi Mustafa Kuzu, "Topraksız tarımda amacımız kış üretimi yapmak. Tam otomasyon sistemimiz var ve düzenli bir şekilde işliyor. Günlük üretimimiz hava şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. İnsanlar sepetlerle istediği yerden istediği ürünü beğenerek topluyor. Çilekle ilgili hazırladığımız farklı ürünleri de sunuyoruz. Gelen müşterilerin yüzde 70'i çevre illerden geliyor" dedi.

Örtü altında serada görev yapan Ayşegül İzgi ise "Burada alanda görüldüğü gibi gelip dalından kopartıp hem ailelerimiz için kaliteli bir ortam tüm anneleri ve aileleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çilek toplayanlardan Vakkas Koç ise "Harika aroması rengi ve desenleri çok güzel yerli bir üründür hafta içi ve hafta sonlarında herkes gelebilir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ