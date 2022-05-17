Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor

17.05.2022 10:08
Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balıkçılığında önemli bir üretim merkezi olan Kahramanmaraş, ihracatta da başarıyı yakaladı.

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balıkçılığında önemli bir üretim merkezi olan Kahramanmaraş, ihracatta da başarıyı yakaladı. 2021 yılı Nisan ayında 6 bin 95 dolarlık ihracat yapan su ürünleri sektörü 2022 yılı Nisan ayında ise yüzde 2 bin 413 büyüyerek 174 bin 64 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri ihracatında önemli gelişmeler yakalayan Kahramanmaraş, bir birincilik daha elde etti.

Son 7 yıldır kentte bulanan havuzlu balıkçılık, gelişerek önemli bir ihracat kaynağı oldu. Pandemi dolayısıyla sektörde düşüş yaşanırken, şu anda toparlama evresine giren sektör, ihracatın yıldızı olmaya aday durumda. Sene içerisinde yaklaşık 5 bin tona yakın alabalık üretilip satılırken yıllık kazanç ise 8-10 milyon dolar civarında oluyor. Kahramanmaraş'ta 41 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi olan balık üretim işletmesi faaliyet gösterirken, bunların çoğunluğu alabalık üretimi yapıyor. Su zengini kentte, baraj göllerinde 18, beton havuzlarda ise 23 tesiste üretim yapılıyor.

2022 yılı Nisan ayında sektör, bir önceki yıla göre yüzde 2 bin 413 büyüdü. 2021 yılı Nisan ayında 6 bin 95 dolarlık ihracat yapan sektör 2022 yılı Nisan ayında ise yüzde 2 bin 413 büyüyerek 174 bin 64 dolarlık başarıya imza attı.

Kahramanmaraş'ın Ocak-Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 büyüdü. Geçen yıl 438 milyon 490 bin dolar ihracat rakamına ulaşılırken, bu yıl Ocak-Nisan ayı ise 535 milyon 784 bin dolara yükseldi.

Öte yandan; şehrin ihracatı Ocak ayında 120 milyon 882 bin dolara, Şubat ayında 131 milyon 219 bin dolara, Mart ayında 149 bin 973 dolara, Nisan ayında ise 133 milyon 709 bin dolara yükseldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor
Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta su ürünleri ihracatı artıyor - Son Dakika


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