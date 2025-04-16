Kamu İşçileri İçin Sözleşme Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu İşçileri İçin Sözleşme Görüşmeleri Başladı

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600 bin kamu işçisinin ücret artışını belirleyecek görüşmeler, işçi ve işveren heyetleriyle devam ediyor.

16.04.2025 18:48
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İşçi ve işveren heyetleri kamu işçisinin sözleşme görüşmeleri kapsamında toplandı

ANKARA - Yaklaşık 600 bin Kamu işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle bir araya geldi.

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında taraflar bugün TÜHİS ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşme işçi tarafından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, işveren tarafında ise TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede işçi tarafının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu 21 maddelik teklif müzakere edildi.

"İkinci toplantı ayın 24'ünde TÜHİS'te gerçekleşecek"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ramazan Ağar, "TÜHİS'in yetkilileriyle birlikte HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak yöneticileri olarak bir araya geldik. Bu maddeler üzerine bir müzakere ettik, görüşmeler yaptık tartışmalar yaptık. Bu hemen bir sonuca varacak bir konu değil, önemli konu. Çalışanların çalışma şartları geçmiş şartları bunların hepsini tartışıyoruz. Şu anda müzakere halindeyiz. Önümüzdeki hafta ikinci toplantıyı perşembe günü yani ayın 24'ünde saat 14: 00'de tekrar TÜHİS'te burada bir araya geleceğiz. Tekrar bu müzakereler üzerinde maddeler üzerinde müzakere yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Şu anda bir rakam falan yok"

Sürecin halen devam ettiğini dile getiren Ağar, "Her toplantı arifesinde daha iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Tabi şu anda bir rakam falan yok. Bu işin içerisinde sadece rakam yok. Diğer çalışma şartları da var o nedenle önümüzdeki toplantı sonucunda da inşallah sizlerle kamuoyuna görüşmelerimizi paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

"Bir rakam teklif edilmesini tahmin etmiyoruz"

Gelecek hafta yapılacak görüşmelerde TÜHİS tarafından bir rakamın teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin ise Ağar, "Ben tahmin etmiyorum çünkü çok önemli maddeler var, çok tartışmamız gereken maddeler var. Bunları tartışacağız ve biz elbette ki bir an önce bu konuları milleti de pek bekletmeden sonuca gitmesini elbette ki istiyoruz. Ama tabi bize verilecek teklifleri bilmiyoruz. O teklife karşı da ona göre görüşlerimizi sunacağız. Bizim temennimiz her zaman söylediğimiz gibi bu konuyu uzatmadan gerek TÜHİS gerek Çalışma Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkileri bu konu üzerinde iyi çalışıp sonucu bize bildirip ve neticeye gitmemizi arz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İşveren sendikası bize herhangi bir resmi bir teklifte bulunmadı"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise, Kamuda yaklaşık 600 bin üzerinde olan kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmeleri sürecini ocak ayında başlattıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hem TÜRK-İŞ tarafından hem HAK-İŞ tarafından ve 27 Şubat tarihinde Bakanlığa sunduğumuz taslağımızı bugün İşverenler Sendikası TÜHİS'le birlikte burada istişare etme imkanımız olmuştur. Tabii bu bir taslak, bu taslak üzerinde taleplerimizi iletirken elbette ki ekonomik durum çalışanlarımızın alım gücü enflasyon karşısındaki ücretleri vesaire tüm bunlara baktığımızda bir mağduriyet ve her geçen gün eğer bu toplu sözleşme süreçleri uzarsa ekmeğinden bir lokmanın gittiğini de bilerek bu anlayışla tekliflerimizi sunmuş olduk. Tabii işverenler sendikası kendi çapında bir çalışma yaparak bize herhangi bir resmi bir teklifte bulunmadı ama maddeler üzerinde başkanımızın da ifade ettiği gibi yine istişareler yaptık. Önümüzdeki günde inşallah yine bir araya geleceğiz daha detaylı açıklamalarda bulunacağız"

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Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu İşçileri İçin Sözleşme Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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