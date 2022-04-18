Kamu-özel iş birliğiyle kurulan şirket "solucan gübresi" ile yurt dışına açılıyor - Son Dakika

Sivas Valiliği, Belediyesi, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ), ürettiği sıvı solucan gübresini yurt dışına da satmaya başladı.

Kentte 2019'da kamu-üniversite-sanayi ortaklığıyla kurulan şirket, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde 2 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Son yıllarda üretim kapasitesini artıran SORTAŞ, ilk solucan gübresini sattığı Irak'a ürünü göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, AA muhabirine, solucan gübresinde ilk ihracata Irak'a yapacakları sevkiyatla başlayacaklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası piyasada yer almaya başladıklarını belirten Tutar, "Bu yıl 100 ton katı gübre, 250 ton sıvı gübre üretimi hedeflemekteyiz. Bu hedefimizin yaklaşık 50 tonluk kısmını gerçekleştirdik." dedi.

Tutar, iç ve dış piyasaya satış hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sıvı gübrede iç piyasaya 100, dış piyasaya 150 ton satış gerçekleştirmiş olacağız. Solucan gübresi, organik gübreler içerisinde dünyada en çok kabul gören, tercih edilen ve endüstriyel üretimi yapılan çeşittir. Kimyasal gübrelerle kıyaslandığında çevreye zarar vermemesi, toprak ve bitkiye uyumluluğu ve bitkinin sağlıklı şekilde büyüme sağlaması açısından fersah fersah önde."

Sivas yöresinde buğday, pancar, mısır ve patates üreticilerinin solucan gübresinden yararlandığına dikkati çeken Tutar, bu ürünlerde yüzde 50'ye varan verim artışı sağlandığını söyledi.

Irak'ta hurma bahçelerinde kullanılacak

Tutar, Irak'ın ilk etapta yaklaşık 23 ton sıvı gübre talep ettiğini belirterek, "Irak'tan solucan gübresinin özellikle hurma bahçelerinde kullanımına yönelik bir talep geldi. Irak son yıllarda tarım alanında ciddi atılımlar yapmaya başlamış." diye konuştu.

Irak'tan solucan gübresi konusunda ciddi bir talep olduğuna işaret eden Tutar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Solucan gübresini yurt dışına ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Kimyasal gübreler için çok ciddi manada döviz kaybediyoruz. Küçük de olsa üretmiş olduğumuz gübreyle ülkemize döviz kazandıracağız. Tesisimiz inşallah bu ihracatla atılım sağlayacak ve kapasitesi büyüyecek. Üretim kapasitemizi artırmamız söz konusu olacak ve yeni istihdam sağlayacağız. Hem ilk ihracat olması hem de bizi ivmelendirecek olduğunu bilmemiz bizleri gerçekten heyecanlandırıyor."