Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor - Son Dakika
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Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor

09.05.2022 20:16
Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor

Kanada'nın Alberta eyaletinde petrol kumlarındaki ham petrol, geliştirilen mikrodalga yöntemi ile çıkarılmaya başlandı.

Kanada'nın Alberta eyaletinde petrol kumlarındaki ham petrol, geliştirilen mikrodalga yöntemi ile çıkarılmaya başlandı.

Merkezi, Alberta'nın Calgary kentinde bulunan yazılım şirketi Acceleware tarafından geliştirilen ve halen test aşamasında olan teknoloji sayesinde, yer altındaki petrol kumu yatakları, açılan sondajlardan gönderilen mikrodalga ile ısıtılıyor.

Isınma sonucu kuyu ve rezerv noktalarında toplanan ham petrol yüzeye pompalanıyor.

CBC'de ye alan habere göre, Kanada hükümetinin iklim değişikliği nedeniyle açıkladığı yeni hedeflerine ulaşmak için getirdiği kriterler, Alberta eyaletinin kuzeyindeki petrol kumu endüstrisinde de yeni arayışlara neden oldu.

Uzmanlarca "çevre felaketi" olarak tanımlanan bölgedeki yoğun hava ve çevre kirliliğinin, geliştirilen yeni teknoloji ile tersine döndürülebileceği düşünülüyor.

-Yeni teknoloji karbon emsiyonlarını azaltma potansiyeline sahip

İlk kez geçen ay eyaletin Lloydminster kenti yakınlarındaki bir tesiste test edilmeye başlanan yeni teknoloji ile yer altındaki petrol kumlarından ham petrol çıkarılmaya başlandı.

Calgary merkezli yazılım şirketi Acceleware'nin CEO'su Geoff Clark, CBC'ye yaptığı açıklamada, teknolojinin geliştirme aşamasında ve hala zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Clark mikrodalga teknolojisinin, uygulamada sağlanacak ilerlemelerle petrol kumu sektöründeki karbon emisyonlarını azaltma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Kanada devleti tarafından da desteklenen proje, testlerin ardından gelecek yıl endüstride kullanıma hazır olacak.

-Kanada'nın petrol kumları dünyanın üçüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervi

Bu arada Kanada resmi verilerine göre Alberta eyaletindeki petrol kumları, 166,3 milyar varillik kapasitesi ile ülkenin 171 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervinin yüzde 97'sini oluşturuyor.

Kanada petrol kumları rezervi bu haliyle dünyanın en büyük üçüncü kanıtlanmış petrol rezervi durumunda.

Kanada'nın her gün Amerika'ya ihraç ettiği 3,7 milyon varil petrolün, 1 milyon 400 bin varili, katran kumları adı da verilen petrol kumlarından elde ediliyor.

Çevrecilerin, "cehennem kuyuları" diye tanımladığı Kuzey Alberta'daki petrol kumu yataklarında 1 trilyon varilden fazla petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Halen uygulanan teknolojilerin zorluğu nedeniyle bu rezervin yaklaşık 170 milyar varili ulaşılabilir durumda.

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Hamster Coin, Karbon, Kanada, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kanada'da petrol kumlarından mikrodalga yöntemiyle petrol çıkarılıyor - Son Dakika


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