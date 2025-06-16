Kanser Hastaları İçin Yaz Sıcakları Risk - Son Dakika
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Ekonomi

Kanser Hastaları İçin Yaz Sıcakları Risk

16.06.2025 11:26
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Yaz aylarında sıcaklıklar, kanser tedavisi görenler için enfeksiyon riski artırıyor. Önlemler gerekli.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, yaz aylarında artan sıcaklıkların, kanser tedavisi gören hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna işaret ederek, bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin bu dönemde enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yasin, yaz sıcaklarının özellikle kemoterapi ve radyoterapi gören hastalar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkati çekerek, bu süreçte alınacak basit ama etkili önlemlerin büyük sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini vurguladı.

Yasin, yaz aylarında güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korunmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşe çıkmamalarını, eğer çıkmak zorundalarsa yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmalarını öneriyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarımızın ciltleri daha hassas hale gelebiliyor ve bu da yanık ya da lekelere neden olabiliyor." değerlendimelerinde bulundu.

Sıcak havalarda artan sıvı kaybına karşı günde ortalama 2 litre su tüketilmesi gerektiğine işaret eden Yasin, ev yapımı limonata ve ayran gibi doğal içeceklerin de tüketilebileceğini ancak kafeinli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerektiğini tavsiye etti.

"Tatil önemli ama tedavi planı aksatılmamalı"

Yasin, besinlerin sıcak havalarda daha hızlı bozulduğuna ve sokakta satılan yiyeceklerin tüketilmeden önce hijyeninden emin olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enfeksiyon riski taşıyan bu ürünler yerine mevsim sebze ve meyveleri tercih edilmeli. Ancak bu ürünlerin de iyi yıkanmış olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Kanser tedavisi gören hastaların ciltlerinde açık yara yoksa ve özel bir durum söz konusu değilse temiz ve kalabalık olmayan plajlarda denize girmelerinde sakınca yoktur. Ancak deniz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı. Havuzlar ise enfeksiyon açısından daha riskli, bu nedenle mümkünse deniz tercih edilmeli."

Tatil planlamasında doktor kontrolünün önemine işaret eden Yasin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlaçların saklama koşullarına da dikkat edilmeli, seyahat sırasında soğutucu çanta kullanılmalı. Tatil fiziksel ve ruhsal iyileşme açısından önemli ama tedavi planı aksatılmamalı. Bu nedenle doktorlarıyla iletişimde kalarak tatil organize etmeleri büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kanser Hastaları İçin Yaz Sıcakları Risk - Son Dakika

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