Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,72 azalışla 660,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.372,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 660,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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