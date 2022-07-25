Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti

25.07.2022 10:14
Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.733 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 78,2'ye çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 78,1 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20212022
Ocak75,477,6
Şubat74,976,6
Mart74,777,3
Nisan75,977,8
Mayıs75,378,0
Haziran76,677,6
Temmuz76,778,2
Ağustos77,1

Eylül78,1

Ekim78

Kasım78,1

Aralık78,7

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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