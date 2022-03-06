Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı Alibeyköy yönü kavşak çıkış kolunda, drenaj sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Torbalı- Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trafik güvenliği sebebiyle hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca- Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu- Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 62. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 61-65. kilometrelerden diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 29. kilometresinde (Büyükdüz mevkisi) yol gövdesinde meydana gelen oturma nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerinde de bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.