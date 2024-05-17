Karabük Belediyesi\'nin Borcu 623 Milyon TL

Ekonomi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mali tabloyu açıklayarak, toplam borcun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğu bildirildi.

31 Mart seçimleri sonrası MHP'li Belediye Başkanından koltuğu devralan AK Partili Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğu belirtti. Başkan Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir: İller bankasından alınan krediler 182 milyon 145 bin 281 TL, özel bankalardan alınan krediler 130 milyon 747 bin TL, kamu kuruluşlarına olan borçlar 23 milyon 83 bin 868 TL." dedi.

1 Ocak-31 Mart'ta 287 milyon TL borç yapılmış

Açıklamada, belediyenin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan harcamalar ve borçların 287 milyon 758 bin 478 TL olduğu aktarılarak, "Bu veriler dahilinde toplam borcun 287 milyon 758 bin 478 TL'lik kısmının son 3 ay içerisinde yapıldığı ve herhangi bir taksitlendirme ya da yapılandırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda belediyemizin 2024 yılı ilk 3 aylık süreci dikkate alındığında belediyemizin gelirinin 94 milyon TL giderimizin ise 115 milyon TL olduğu tespit edilmiş olup, bu olumsuz mali tabloya rağmen görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK