Karabük ESOB Tümen, görevini Yıldırım'a devretti - Son Dakika
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Karabük ESOB Tümen, görevini Yıldırım'a devretti

14.05.2022 11:58
Karabük ESOB Tümen, görevini Yıldırım'a devretti

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen, görevini Genel Sekreterlik yapan Yıldıray Yıldırım'a devrettiğini duyurdu.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen, görevini Genel Sekreterlik yapan Yıldıray Yıldırım'a devrettiğini duyurdu.

Başkan Tümen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sizlerin destek ve güveni ile kurucusu olduğum Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda 20 yıldır başkan olarak görev yapmanın gururunu yaşıyorum. En son gerçekleşen genel kurulumuzda bundan sonraki dönemde artık bu göreve aday olmama kararı aldığımı ve bu onurlu görevi layıkıyla yapacağına inandığım bir başka kardeşimize devretmenin hepimiz için daha doğru olacağı kanaatimi siz değerli esnaf dostlarımla da paylaşmıştım. Bu kararım çerçevesinde, hepinizce de malum olduğu üzere siz değerli dostlarımın tekrar eden güven ve teveccühleri ile 07.05.2022 tarihinde yeniden Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı'na seçilmiş olmam, yine S.S. Karabük 2 No.lu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kredi Kooperatifi'ndeki başkanlık görevimle birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda şahsıma tevdi edilmiş olan görevin sorumluluğu ve yoğunluğu nedeni ile Karabük Esnaf Odası Başkanlığı görevimi daha önce de söz verdiğim birlik genel sekreteri Yıldıray Yıldırım kardeşimize devretme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Tümen, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreterliği görevine de Hasan Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Hizmetini Karabük Esnaf Odaları Birliği ve Karabük 2 Nolu Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ile devam ettireceğini aktaran Tümen, "Bugüne kadar büyük bir gururla taşıdığım görevlerimde önceliğim, esnaf kardeşlerimin huzuru ve mutluluğu olmuştur. Bu bağlamda bir başkan olarak birlik ve beraberliğimizin sağlanması için her türlü fedakarlıkta bulunmada en ufak bir tereddüt duymadığımı, birlik ve beraberliğimizin her şeyden önemli olduğunu, bugünlere hep birlikte bu şekilde geldiğimizi hatırlatarak, şahsıma gösterilen güvene layık olmak için bundan sonra da azami gayretle çalışmalarıma devam edeceğimi siz değerli dostlarıma ifade ederek, hepinize bol bereketli kazançlar ve esenlikler diliyorum" dedi. - KARABÜK

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Esnaf ve Sanatkarlar, Karabük, Kredi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük ESOB Tümen, görevini Yıldırım'a devretti - Son Dakika


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