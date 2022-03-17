Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak - Son Dakika
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Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak

17.03.2022 14:13
Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında teşvik edilecek yağlık ayçiçeğinin Karabük'te 2 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında teşvik edilecek yağlık ayçiçeğinin Karabük'te 2 bin dekarlık alanda ekimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla desteklenecek ürünler listesine alınan yağlık ayçiçeği ekimi, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde de yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında atıl durumdaki 350 dekar alanda yüzde 75 hibe tohum desteğiyle toprakla buluşturulan ayçiçek tohumları bu yıl 2 bin dekarlık alanda ekilecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından çalışmalara başlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üretim yapacak çiftçileri konuyla ilgili bilgilendirdi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Bakanlığımız 2017 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline geçti. Bu kapsamda 81 il ve 922 ilçenin hepsini birer havza ilan etti. Burada yetişecek olan ürün desenlerini belirledi. Bunlar, bizim sahada yapmış olduğumuz çalışmalar, TÜİK verileri, üreticilerimizin ürün desenleri tercihleri dikkate alınarak belirlendi. Bu havza modelinde amaç, her ürün grubunu yetiştirdiği havzada desteklemek ve yeni planlar, programlar yapmaktadır. Karabük il ve ilçelerinde ana ürün olarak yetiştirilen, buğday, arpa, yem bitkileri, nohut, mısır ile merkez ilçe için çeltik destekleme havza modeli kapsamına alındı. Bunun haricinde diğer ürün grupları ilimizin havza desteklemesinde yoktu" dedi.

"Ayçiçek üretimi tarımsal destekleme alanı içerisine alındı"

Geçen yıl itibariyle Eskipazar ilçesinde deneme amaçlı 350 dekar alanda ayçiçeği projesi yaptıklarını belirten Ayvalık, "Üreticilerimiz bu üretime devam edeceklerini ifade edince konuyu bakanlığımıza ilettik. Cumhurbaşkanımızın imzası ile yayınlanan kararname ile Eskipazar ilçemizde ayçiçek üretimi tarımsal destekleme alanı içerisine alındı" ifadelerini kullandı.

"İki bin dekar alanda ayçiçek ekeceğiz"

"Tebliğin yayınlaması ile arkadaşlarımız sahada çalışma yapıyor" diyen Ayvalık, "Şu an 2022 yılı için 2 bin dekar alanda ayçiçek ekmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizin ilk etapta olan tohum tedariki ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Hangi çeşit ekeceğimizi belirleyerek bağlantıları yaptık. Yakın zamanda tohumu getirip, yüzde 75 maliyeti karşılayacağız. Yüzde 25'ini üreticimizden almak koşulu ile destekleme modelini uygulayacağız. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı olan arazileri için mazot gübre ve fark ödemelerini alabilecekler" şeklinde konuştu.

Çetin, bu seneki 2 bin dekar alanda gerçekleştirilecek ekimin, gelecek yıllarda piyasa şartlarına göre artış gösterebileceğini, önemli olanın bu rakamlarla da olsa sürdürülebilir ve devamlı olması gerektiğini söyledi. - KARABÜK

Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak
Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak
Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak
Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak

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Eskipazar, Türkiye, Karabük, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 2 bin dekar alanda ayçiçek ekimi yapılacak - Son Dakika
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