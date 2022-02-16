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Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı - Son Dakika

Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı

16.02.2022 14:31
Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdür V. Mustafa Çalış, İşbaşı Eğitim Programına katılan bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdür V. Mustafa Çalış, İşbaşı Eğitim Programına katılan bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kurum denetimleri kapsamında Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğünü ziyaret ederek Mustafa Çalış'tan 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılı hedeflenen programlar hakkında bilgiler aldı.

Çalış, 2021 yılında pandemi olmasına karşın işverenlerden 6 bin 99 açık işgücü talebi alındığını buna karşın 3 bin 949 kişinin işe yerleştirildiğini, aktif kayıtlı işsiz sayısının 11 bin 422 olduğunu kaydetti.

İşverenlerin işyerinde personel yetiştirmesine dayalı 3 ve 6 ay süre ile finanse edilen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 649 programın açıldığını ifade eden Çalış, 969 erkek 902 kadın olmak üzere toplam bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL bütçe kullanıldığını bildirdi.

Çalış, 2020 ve 2021 yıllarının korona virüs salgınının işgücü piyasasına olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği gibi Pasif İşgücü Piyasası Programlarının oldukça etkin kullanıldığı yıllar olduğunu belirterek, her iki ödemenin de işverenin bildirdiği çalışanların banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

2021 yılı Ekim sonu itibariyle pandemi döneminde Karabük ilinde toplam 6 bin 510 kişiye kısa çalışma ödeneğinden 24 milyon 156 bin 785 TL, nakdi ücret desteğinden ise 5 bin 443 kişiye 14 milyon 147 bin 107 TL ödeme yapıldığını aktaran Çalış, 2021 yılı içerisinde aylık ortalama 575 kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını ve 11 milyon 196 bin 803 TL toplam ödeme yapıldığını söyledi. - KARABÜK

Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı

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Münir Karaloğlu, Mustafa Çalış, Türk Lirası, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karabük'te bin 871 kişiye 23 milyon 668 bin 985 TL ödeme yapıldı - Son Dakika
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