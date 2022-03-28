Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi - Son Dakika
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Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi

28.03.2022 13:53
Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi

11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük'te pide fiyatları belirlendi.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayında Karabük'te pide fiyatları belirlendi.

Karabük Lokantacılar,Pastaneciler,Fırıncılar,Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında, 300 gram ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını söyledi.

Arslan, fırıncılardan gelen teklifleri doğrultusunda Esnaf Odaları Birliği tarafından pide fiyatlarının belirlendiğini kaydederek, "300 gram pide 5 lira, 300 gram yumurtalı pide 6.5 lira, 450 gram pide 7.5 yine 450 gram yumurtalı pide ise 9 lira olarak belirlendi. Bu vesile tüm ile tüm halkımızın şimdiden Ramazan aynı tebrik ederim" dedi. - KARABÜK

Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi
Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi

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11 Ayın Sultanı, Fikret Arslan, Karabük, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te ramazan pide fiyatları belirlendi - Son Dakika


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