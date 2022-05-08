Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı

08.05.2022 13:46

Karabük'te özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmurlar, kentin tarımsal üretiminde başı çeken hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

Karabük'te özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmurlar, kentin tarımsal üretiminde başı çeken hububatta yüksek rekolte umudunu artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, bu sene 168 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleştirdiklerini, 70 bin dekar civarında da yem bitkisi ekilişleri olduğunu bildirdi.

Bu nedenle 2022'den gayet umutlu olduklarını aktaran Ayvalık, "Hububatta kardeşlenme döneminin başlaması, bize 2022 yılının oldukça verimli bir yıl olduğunu gösteriyor. Özellikle ilkbaharda yağan yağmurlar bunu tetikledi diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ayvalık, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında bahar döneminde 3600 dekar alanda ayçiçeği ekimine de başlandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticilerimizden bu konuda yoğun talep var. Çeltiğe bu sene ikinci kez yüzde 50 tohum desteği verdik. Bakanımızın öncülüğünde tohum destekleri eylül ayında da devam edecek. '2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında il müdürlüğümüze 1 milyon 900 bin lira civarında bir ödenek ayrıldı. Bu kapsamda biz tohumlarda yüzde 75 oranında destekleme modülüne gitmeyi hedefliyoruz. Altyapıları hazırladık. Ekmek isteyen üreticilerimizin çok geç kalmadan il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri çok önemli."

Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı
Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı

YORUMLAR
500
Konya Ovası'nda ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu Konya Ovası'nda ayçiçeği ve pancarda yüksek rekolte umudu Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Artvin'e kış geri geldi, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son yağışlar hububatta yüksek rekolte beklentisini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement