Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı - Son Dakika
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Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

14.05.2022 11:31
Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 2022 yılı yatırım programı bünyesinde kente 29 milyon 899 bin 187 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 2022 yılı yatırım programı bünyesinde kente 29 milyon 899 bin 187 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını açıkladı.

Altınöz, 2005 yılından bugüne kadar KÖYDES projesi bünyesinde Karabük iline ayrılan ödeneğin 250 milyon TL'yi aştığını ifade etti. Karabük merkez ilçesine 5 milyon 269 bin 394 TL, Safranbolu ilçesine 6 milyon 568 bin 206 TL, Yenice ilçesine 4 milyon 181 bin 906 TL, Eskipazar ilçesine 4 milyon 328 bin 324 TL, Eflani ilçesine 5 milyon 718 bin 747 TL, Ovacık ilçesine 3 milyon 832 bin 610 TL olmak üzere toplam 29 milyon 899 bin 187 TL ödenek tahsis edildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Altınöz, KÖYDES projesi ile köylerde alt yapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini, köylerde yaşayan vatandaşların daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını ve 2022 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini kaydetti. - KARABÜK

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'e 2022 yılında 29 milyon 899 bin TL KÖYDES ödeneği ayrıldı - Son Dakika
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