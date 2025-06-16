Karaca Pazar Yeri Platformuna Dönüşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karaca Pazar Yeri Platformuna Dönüşüyor

16.06.2025 12:38
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Karaca, ev yaşam markalarının yer aldığı pazar yeri platformuna dönüştüğünü duyurdu.

Perakende markası Karaca'nın, dünyaca ünlü ev ve yaşam markalarının satışa sunulduğu pazar yeri platformuna dönüşeceği duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca'nın pazar yeri dönüşümünde yalnızca ürün çeşitliliği değil, seçicilik de temel kriterlerden biri olarak öne çıkacak.

Platforma dahil edilen markalar, estetik, fonksiyonellik ve tasarım odaklı vizyonla belirleniyor. Dünyaca ünlü yüzlerce markayı bir araya getirmede küratörlük görevini üstlenen şirket, yalnızca satış yapmayı değil, ev yaşamında ilham veren bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Karaca, yakın dönemde Shark Ninja ve Flying Tiger Copenhagen markalarını Türkiye'ye getirerek ürün portföyünü genişletti.

Şirket, online pazar yerine dönüşümle mobil uygulamasındaki mevcut 90 markasını ağustos ayına kadar 150'ye çıkaracak ve dünyaca ünlü markaların ürünlerine erişimini kolaylaştıracak.

Şirket, dijital dönüşüm kapsamında attığı adımı, Danimarka merkezli uluslararası perakende markası Flying Tiger Copenhagen ürünlerinin Karaca platformlarında satışa sunulmasıyla duyurdu.

Flying Tiger Copenhagen, 40 ülkede 1000 mağazayla faaliyet gösterip, bugüne kadar yalnızca kendi satış kanallarında yer alırken, globalde ilk kez başka markanın platformunda satışa Karaca ile başladı.

Şirket böylece, hem kendi markalarını hem de iş ortaklarını kapsayan, kültürler arası bir ev yaşam ekosistemi kurma vizyonunda önemli bir atmış oldu.

Karaca, 2030 vizyonunu "dünya çapında ev yaşam kategorisinde ilk akla gelen ilk üç markadan biri olmak" şeklinde tanımlarken, bu hedefe yönelim adımlar atmayı sürdürecek.

"Güçlü bir ekosistem haline getirdik"

Markanın "ev-yaşam pazar yeri" platformuna dönüşmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, Flying Tiger Copenhagen Genel Müdürü Sami Hotak, Shark Ninja Türkiye Genel Müdürü Galip Bağcı, Mudo Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Taviloğlu, Baci Milano Kurucusu Giovanni Colombo-Silvia Arienti, Guzzini CEO'su Grasso Sergio Ferruccio, Alessi CFO'su Paolo Roviera ile Karaca çatısı altında yer alan markaların yöneticileri katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, şirketi sadece kendi ürünlerini sunan bir yer olmaktan çıkarıp, hem global hem de yerel pazarda satış yapan prestijli birçok markayı tek çatı altında toplayan güçlü bir ekosistem haline getirdiklerini aktardı.

Amaçlarının Karacaseverlerin evleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını tek bir güvenilir platformdan karşılayabilmeleri olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Ancak bu bir açık pazar yeri modeli değil. Karaca olarak, 50 yılı aşkın birikimimizle her markayı ve ürünü değil, estetik, fonksiyonellik ve kalite anlayışımıza uyan, müşterilerimize değer katacağına inandığımız markaları, kendi kurasyon sürecimizle platformumuza dahil ediyoruz. Bu vizyonun çok değerli bir adımını da Danimarka'nın ikonik markası Flying Tiger Copenhagen ile atıyoruz."

Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl da şirketlerinin artık dünyaca ünlü ev yaşam markalarının satışa sunulduğu pazar yeri platformu olduğunu belirterek, Karaca olarak yıllardır yalnızca ürün değil, yaşam tarzı sunan bir marka olduklarını, bugün gelinen noktada ise kullanıcıların evlerine değer katan markalara erişimini kolaylaştırmak için bir adım daha attıklarını ifade etti.

Flying Tiger Copenhagen Genel Müdürü Sami Hotak da Karaca'nın her zaman daha iyisini yapmak için büyük bir motivasyon ile çalışan bir marka olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ben de uzun yıllardır bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Flying Tiger ile geçen sene mart ayında bir anlaşma yaptık ve ilk mağazamızı 2024 Ekim'de Kanyon'da açtık. Şu an 22 mağazamız var. Türkiye'de yaklaşık 8 ayda 22 mağazaya ulaştık. Hızlı bir şekilde de mağazalaşmaya devam ediyoruz."

Mudo CEO'su Ömer Taviloğlu da bu kadar markanın Karaca sayesinde, Türkiye'de bir araya gelmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğuna işaret ederek, "Hem hizmet hem satış hem de müşteri memnuniyeti ve yenilik sunma anlamında bir ilk oldu. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Danimarka, Magazin, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaca Pazar Yeri Platformuna Dönüşüyor - Son Dakika

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