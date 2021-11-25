Karakoyunlu ilçesindeki işletmeler ziyaret edildi
25.11.2021 12:38
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Karakoyunlu ilçesindeki işletmeleri ziyaret ederek işletme sahipleri ile bir araya geldi.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Karakoyunlu ilçesindeki işletmeleri ziyaret ederek işletme sahipleri ile bir araya geldi.
Iğdır ve ilçelerde tarım alanında faaliyet gösteren işletmeler Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Karakoyunlu ilçesinde faaliyet gösteren silaj paketleme tesisi ve büyükbaş hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi. İşletmelere Tarım Bakanlığının vermekte olduğu desteklemeler hakkında da bilgi verildi. Ayrıca bakanlığın verdiği destekleme ile kapasite artırımı yapabilecekleri yönünde de bilgilendirmelerde bulunuldu. - IĞDIR
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