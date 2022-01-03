Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!

Caner kayalı:

Bu ingiliz damadı artık çok olmaya başladı.İlk seçimde Saadet tabanı bu yolunu şaşırmışa sıfıra yakın oy verip ortada dımdızlak bırakacak.Tanıdığım o kadar çok Saadetli var ki partilerinin Erbakan dan sonra işgal edildiği,ele geçirildiğini söyleyen.Ama bir yol haritası çiziyorlar kendi aralarında.Saadetin bütün oyları bundan sonra Erdoğan'a diyorlar.Çok eski Erbakancılar var büyüklerim hastası derecede olanlar.Dedikleri tek ağızdan çıkan gibi budur.2023 seçimleri bu ülkede çok şeyi değiştirecek.