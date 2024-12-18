Karavan Fuarı\'nda Akıllı Ev Teknolojileri

Ekonomi

Tüm dünyada, akıllı ev teknolojileri öne çıkarken, modern yaşamdan kopmadan doğaya dönüş de hız kazandı. Karavanlarda bu dönüşte en büyük rol oynayan araçlar. Yeni teknolojilerle donatılmış olan karavanlar, karavan fuarında sergilendi. Bunun yanı sıra fuarda tiny house ve taşınabilir evler de yer aldı.

Karavan Fuarı doğaseverlere kapılarını açtı. Birçok karavanın bulunduğu fuarda taşınabilir evler ve kapsül evler dikkat çekti. Akıllı mobil kapsül ev, farklı ihtiyaca göre tasarlanmış 6 farklı modeli ile ilk kez hafta sonu TÜYAP Karavan Fuarı'nda görücüye çıktı. İlk olarak ABD'de tasarlanan 'Taşınabilir Ev' projeleri, Çin'de 'Akıllı Ev Teknolojileri' ile farklı bir boyuta taşındı. Dünyada 175 milyon taşınabilir ev olduğu düşünüldüğünde, akıllı ev teknolojilerinin hızla büyüyecek yeni bir pazar oluşturacağı öngörülüyor. 20 dakikada kurulabilen mobil kapsül akıllı evler büyük ilgi gördü. Tiny House'lar daha çok tatil için tercih edilirken, mobil kapsül evler, yaz kış yaşama uygun. 6 farklı ihtiyaca göre üretiliyor. Kapsül evler havanın neminden kendi suyunu ve elektriğini üretiyor. Dolayısıyla, su ve enerji maliyetini neredeyse sıfırlıyor. Kapsül evler 1 milyon TL'den 1 milyon 800 bin TL'ye kadar bulunabiliyor.

"Deprem ve sel gibi doğal afetler, fonksiyonel yaşam alanlarına talebi arttırdı"

Muttimo Mobilya ve Muttiny House & Tiny House Yönetim Kurulu Başkanı Muttalip Gören, "Şehirleşmenin artmasıyla, doğaya yaşam özleminin oluştuğunu, deprem, sel gibi doğal afetlerle birlikte daha küçük ve fonksiyonel yaşam alanlarına talep arttı. Kapsül evler, 7 yıldızlı otel konseptinde tasarlanıyor. Ev ofisleri, spor alanları ve hobi odaları gibi çok fonksiyonlu alanlar, pandemi sonrası evlerde daha yaygın hale geldi. Doğal ışığın bol olduğu, doğal malzemelerle inşa edilmiş ve bitki örtüsü ile bütünleşik tasarımlar, insanların doğa ile daha fazla vakit geçirme isteğini yansıtıyor. Bizlerde bu yansımayı harekete geçirerek insanlara onların bütün bu isteklerine sahip olarak, doğa ile iç içe yaşamaları için bir olanak sağladık. 7 yıldızlı otel konseptinde A'dan Z'ye herşeye sahip anahtar teslim bir proje hazırladık. Kapsül evi, ister boş bir arazide ister denize karşı bir sahilde ister kumsalda ister betonda ister kendinize ait bir bahçede yani aklınıza gelebilecek her alana, 20 dakikada kurulabilecek hazır bir konsepte sahip lüks bir yaşam alanı olarak tasarladık. Tamamen Türk mühendisler ve mimarlarla birlikte tasarladığımız kapsül evi, yaptığımız seri üretime uygun fabrika yatırımıyla tüm dünyaya ihraç etmeye başladık. Seri üretim yapacak olmamızın bir avantajı da, fiyatları uygun tutma imkanı verdi. 1 kapsül evimizin ortalama fiyatı 1 milyon 600 bin TL" şeklinde konuştu.

Akıllı evler, enerji tasarrufu, karbon salınımını azaltması ve sürdürülebilir yaşam sunuyor

Dünyada akıllı ev teknolojilerinin çok hızlı büyüyen bir Pazar haline geldiğini ve dünyada 175 milyon civarında 'Akıllı Ev' teknolojileri kullanıldığını aktaran Gören, "Biz, rezidanslarda, lüks binalarda uygulanan 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni, kendi mühendislerimiz ve mimarlarımızla birlikte taşınabilir mobil kapsül eve uyguladık. Hatta bir adım ileri götürüp, enerji tasarrufunu de üstüne ekledik. Havadaki nemi kullanarak kendi suyunu ve elektrik enerjisini üreten mobil kapsül evlerimiz, enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sistemleri, uzaktan sesle, parmak iziyle veya uzaktan kumandayla kontrol edilebilen cihazlar ve güvenlik sistemleri gibi dünyada benzeri bulunmayan teknolojik özelliklere sahip. Bu tabii, mobil evleri çok güvenli hale getiren de sistemler. Ayrıca, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikler, evlerin tasarım aşamasında potansiyel alıcılara evleri deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Bu demek oluyor ki, mobil kapsül evler, sakinlerinin yaşam tarzlarına adapte olabilecek şekilde kişiye özel tasarlanarak özelleştirilebiliyor" dedi.

"Bir inşaat maliyetinden daha uyguna ev"

Evlerin normal bir inşaat maliyeti harcanarak yapılan evlere göre daha uygun olduğunu belirten Ziyaretçi İlker Aykan, "Karavan fuarına 5 yıldır düzenli olarak geliyorum. Fuarı gezdik çok güzel karavanlar ve taşınabilir evler var. Fiyatları çok uygun. Türkiye'de bilinen bir gerçek; deprem var. Bu tarz evler aslında hem bir inşaat maliyetinden daha ucuz hem de depreme dayanıklı. Bir arsanız olduğu sürece üstüne rahatlıkla koyabileceğiniz bir ev. Fiyat olarak 1 milyon TL'den 1 milyon 800 bin TL' gibi fiyatlar gördüm bu tarz evler için bence gayet uygun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL