KARÇEL Yeni Alan Satın Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

KARÇEL Yeni Alan Satın Aldı

KARÇEL Yeni Alan Satın Aldı

KARÇEL, Eskipazar'da 41 dönümlük alan alarak rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

16.12.2024 13:41
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KARDEMİR'e bağlı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), global pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinde 41 dönümlük yer satın aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "1966 yılında, yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda ülkemizin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARÇEL AŞ., yurdumuzun farklı bölgelerinde endüstriyel tesisler, binalar, demiryolu ve karayolu köprüleri, demiryolu vagonları, çimento fabrikaları, liman ve tersane vinçleri gibi büyük projelere imza atmıştır" denildi.

Şirketin, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan 41 bin 249 metrekarelik arazinin 23 bin 479 metrekaresini üretim sahası alanı olarak kullanacağını ve ileri teknolojiye sahip katma değerli çelik konstrüksiyon ile vinç ve teknolojik ekipman ürünleri imalatı gerçekleştireceği belirtildi.

"KARÇEL AŞ., yeni yatırımıyla birlikte hali hazırda ithal edilen teknolojik ekipman ürünlerinin yurt içinde imalatını gerçekleştirerek cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlayacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerel kalkınma hamlesi ile başlatmış olduğu istihdama ve üretime katkı sağlayacak vizyon projelerini desteklemekte olan KARÇEL, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge temelli yeni yatırım kararıyla hem bölgenin kalkınmasını hem de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji, Eskipazar, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARÇEL Yeni Alan Satın Aldı - Son Dakika

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