KARDEMİR'de Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

KARDEMİR'de Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

KARDEMİR\'de Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Özçelik-İş Sendikası ve KARDEMİR, 2025-2026 yıllarını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesini imzaladı.

02.04.2025 17:04
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Özçelik-İş Sendikası ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında yılbaşından bu yana süren yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

2025-2026 yıllarını kapsayacak olan 17. Dönem KARDEMİR Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin olarak yazılı açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ücret zamlarına ilişkin detayları açıkladı.

"Toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesinde KARDEMİR emekçilerinin talep ve beklentilerini ile günümüz geçim şartlarını çok iyi analiz ettik. Ayrıca iş yerinin mevcut üretim şartlarını da göz önünde bulundurarak sözleşme taslağımızı hazırlayıp işveren tarafına sunmuştuk" hatırlatmasında bulunan Genel Başkan Değirmenci, "Her zamanki gibi sözleşmemizin masa başında, iş barışını ve huzurunu sağlayacak şekilde sonuçlanması için büyük bir iyi niyetle sözleşme sürecini başlatmıştık. Her alanda çağ atlamayı kendine hedef olarak seçen Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve KARDEMİR emekçisinin alın terine yakışır bir toplu iş sözleşmesi imzalamak en büyük hedefimizdi. Bugün KARDEMİR işvereniyle yaptığımız son görüşme neticesinde, sözleşmemizi imzalayarak üyelerimize hediye etmenin haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. KARDEMİR sözleşmesi, son dönemin ve 2025 yılının en iyi sözleşmelerinin başında yerini bugün itibariyle almıştır. Özçelik-İş Sendikası olarak, KARDEMİR'de Türkiye sözleşmesi imzalamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Ortak aklın ve yapıcı anlayışın hakim olduğu bir süreç yaşadık"

KARDEMİR işçisinin kendilerine büyük bir güven duygusuyla inandığını, kendilerinden beklentilerinin yüksek ve net olduğunu, kendilerinin bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerini dile getiren Değirmenci, "Genel Başkan Yardımcım Mustafa Kılıç ve Karabük Şube Başkanım Kenan Yılmaz ve sözleşme heyetimiz, işveren tarafıyla sözleşmenin idari maddeleri üzerinde mutabakat sağladıktan sonra ücret maddelerini görüşmeye başladık. Bu süreçte iki taraf da haklı gerekçeler ortaya koyarak, tekliflerini masaya getirdi. Bir takım farklılıklarımız olsa da, sağduyulu ve yapıcı bir anlayışla ve ortak akılla hareket ederek, sözleşmemizi masa başında üyelerimizi mutlu edecek şekilde imzalamasını bildik. Ülkemizin ve Karabük geçim şartları ve KARDEMİR işçisinin ağır çalışma ortamı göz önüne alındığında, büyük bir başarıyla, tarihi bir sözleşme imzaladık" dedi.

"İlk 6 aylık dönem için saat ücretlerine yüzde 54,38 zam uygulanacak"

Sözleşmenin büyük maddi ve sosyal kazanımlarla sonuçlandığını kaydeden Değirmenci, şunları kaydetti:

"Sözleşmemiz doğrultusunda; 31.12.2024 tarihindeki ücretlere uygulanmak üzere ilk altı aylık dönem için iş yeri ortalamasına yüzde 54.38, ikinci altıncı ay enflasyon, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için enflasyon +2 oranında ücret artışları sağlandı. Böylelikle KARDEMİR emekçisini bırakın enflasyona ezdirmemeyi, enflasyonun çok üzerinde bir refah payıyla ücret artışı almasını sağladık. Ayrıca sosyal yardımların tamamına ortalama yüzde 100 üzerinde artış yapıldı. Diğer taraftan giriş işçiliğin 5 yıl olarak devam edilmesi kararlaştırıldı ancak artış oranları birinci yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 35, üçüncü yıl yüzde 45, dördüncü yıl yüzde 55, beşinci yıl yüzde 80 olarak yeniden düzenlenerek büyük bir hak elde edilmiş oldu."

Değirmenci son olarak, "Toplu iş sözleşme süresince bizlere güvenen ve inanan, her daim yanımızda dimdik duran KARDEMİR'in yiğit emekçilerine, sözleşmenin masa başında imzalanması için emeği geçen, bu süreçteki gösterdiği sağduyulu ve yapıcı anlayışla fabrikamızda iş barışı ve huzuruna büyük katkı veren kıymetli devlet ve dava adamı, değerli büyüğümüz KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve heyetine, Genel Başkan Yardımcım Mustafa Kılıç ile Karabük Şube Başkanım Kenan Yılmaz ve ekiplerine teşekkür ediyor, sözleşmemizin üyelerimize, sendikamıza, KARDEMİR ve Karabük'e hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'de Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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