KARDEMİR'den işçileri rahatlatan açıklama - Son Dakika
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KARDEMİR'den işçileri rahatlatan açıklama

06.07.2022 15:04
KARDEMİR'den işçileri rahatlatan açıklama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve çalışmaların tamamlanarak yerleştirmelerin yapıldığı kademe sistematiği çerçevesinde hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceği bildirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve çalışmaların tamamlanarak yerleştirmelerin yapıldığı kademe sistematiği çerçevesinde hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceği bildirildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından işçilere gönderilen açıklamada, "İlgili kademe sistematiği içerisinde yer alan kurallar çerçevesinde ünitelerimiz, kademeler hususunda çalışmaları tamamlayarak, yerleştirmeleri yapmışlardır" denildi.

Uygulanan sistematik ile birlikte kademesi değişen çalışanların 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren meydana gelen ücret farklılıklarının da Haziran ayı maaşları ile birlikte yatırılacağının aktarıldığı açıklamada, "Söz konusu uygulamaya dair bir aylık itiraz süresi bulunmakta olup, itirazların vaki olduğu durumlarda 08.08.2022 tarihine kadar ilgili ünite yöneticileriniz veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü' ne başvurulması gerekmektedir. Bu tarihe kadar alınan başvurular, ilgili komisyonca değerlendirilip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Tekrar şirketimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

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